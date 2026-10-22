Kanada Başbakanı Carney: Türkiye'yle stratejik ortaklığımızı başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye’ye gelen Kanada Başbakanı Mark Carney, "Türkiye, NATO'nun en büyük ikinci silahlı kuvvetlerine ve en yenilikçi hızla gelişen savunma sanayilerinden birine sahip.

Kanada güvenilir ortaklarla derin ortaklıklar kurma peşinde. Türkiye bu açıdan istisnai bir ortak. (Türkiye'yle) Stratejik ortaklığımızı başlatıyoruz.

Bu ortaklık gelecek nesiller boyunca gelişerek devam edecektir. Yurtta sulh cihanda sulh" diye konuştu.

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