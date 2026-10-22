Parçalı Bulutlu 15.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 22.10.2026 17:10

AP'de, Karadeniz'de deniz operasyonu çağrısı içeren karar tasarısı kabul edildi

Avrupa Parlamentosu (AP), Karadeniz'de sivil ticari gemilere yönelik saldırıların ardından Avrupa Birliği'ne (AB) bölgede bir deniz operasyonu düzenlenmesi seçeneğini değerlendirme çağrısı yapan karar tasarısını kabul etti.

AP'de, Karadeniz'de deniz operasyonu çağrısı içeren karar tasarısı kabul edildi
[Fotoğraf: Arşiv]

Karar tasarısı, Strazburg'da düzenlenen AP Genel Kurulu'nda 52'ye karşı 432 oyla kabul edilirken, 88 milletvekili çekimser kaldı.

Kararda, Bulgaristan ve Romanya açıklarında düzenlenen son saldırılar ile Romanya hava sahasının tekrar tekrar ihlal edilmesinden Rusya sorumlu tutuldu.

Karadeniz'in batısında sivil gemilere yönelik saldırıların Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşı tırmandırmasının bir parçası olduğu belirtilen kararda, Moskova'nın sivil deniz taşımacılığını sistematik biçimde hedef aldığı ifade edildi.

Romanya ve Bulgaristan'ın deniz kurtarma ekipleri, sınır polisi ve bölgeden geçen ticari gemilerin yardım çalışmaları kararda takdir edilirken, Bulgaristan hükümetinin Rusya tehdidine karşı tutumu ise eleştirildi.

Kararda, seyrüsefer serbestisi ve deniz güvenliğinin NATO'nun doğu kanadının ve Karadeniz bölgesinin güvenliği açısından önem taşıdığına dikkat çekilerek, AB ve üye ülkelerinin Karadeniz'de bir deniz operasyonu düzenlenmesini değerlendirmesi talep edildi.

NATO'ya da mevcut görüşmeler temelinde "Karadeniz Nöbetçisi" girişimini değerlendirme çağrısı yapılan kararda, Bulgaristan, Romanya ve Türkiye arasındaki bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesinin önemine işaret edildi.

ETİKETLER
NATO Avrupa Birliği Avrupa Parlamentosu
Sıradaki Haber
Kanada Başbakanı Carney'den Türkiye ile ortaklığı bir üst seviyeye taşıma vurgusu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:19
DSÖ, Fransa'da, hayvanlarda görülen Shamonda virüsünün ilk insan vakası olan kişinin öldüğünü bildirdi
17:58
ABD ve İsrail'den seçimlerin gölgesinde İran'a saldırı hazırlığı iddiaları yoğunlaştı
17:48
Yapay zekadan etkilenen mesleklerde istihdam artışı erkeklerde, kadınlara göre daha yüksek
17:52
Kanada Başbakanı Carney: Türkiye'yle stratejik ortaklığımızı başlatıyoruz
17:48
Türkiye COP31 Zirvesi'ne hazırlanıyor: 26 bin emniyet personeli görev yapacak
17:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanada ile ilişkiler 'stratejik ortaklık' düzeyine yükseltildi
Troya’da 160 yılı aşkın kazı tarihinin ilk müzik aleti bulundu
Troya’da 160 yılı aşkın kazı tarihinin ilk müzik aleti bulundu
FOTO FOKUS
Üniversite öğrencilerinden yapay zekalı savaşan İHA
Üniversite öğrencilerinden yapay zekalı savaşan İHA
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ