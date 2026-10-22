Göçten yapay zekâya: Sosyal bilimlerin gündemi Berlin'de tartışıldı

Akademik ve kültürel bağları güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen organizasyon, bu yıl yüz yüze ve çevrim içi oturumların bir arada yapıldığı hibrit formatta gerçekleştirildi.

Sempozyuma 25'e yakın farklı üniversite ve araştırma kurumundan katılan 150'yi aşkın akademisyen, sosyal bilimlerin güncel meselelerine dair sunumlar yaptı.

Göçten yapay zekâya kapsamlı oturumlar

Etkinlik boyunca göç ve uyum süreçleri, yapay zekânın eğitimdeki yansımaları, dil öğretimi politikaları, edebiyat ve tarihi sosyoloji gibi başlıklar detaylı bir şekilde ele alındı. Araştırmacılar, kendi uzmanlık alanlarındaki saha çalışmalarını ve güncel verileri uluslararası bir platformda tartışma imkânı buldu.

"Ortak akıl ve bilim köprüsü kuruldu"

Sempozyumun kapanış oturumunda düzenleme kurulu adına değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Muhammet Koçak, uluslararası akademik iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Gerçekleştirilen oturumların çok verimli geçtiğini belirten Prof. Dr. Koçak, "Berlin’deki bu buluşma ile sosyal bilimlerin pek çok kritik alanında ortak bir akıl oluşturduk. Katkı sunan tüm bilim insanlarına teşekkür ederiz. Elde ettiğimiz akademik çıktılar, nitelikli yayınlar ve kitap bölümleriyle bilim dünyasına kalıcı bir eser olarak sunulacaktır." ifadelerini kullandı