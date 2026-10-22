Parçalı Bulutlu 15.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 22.10.2026 17:04

Göçten yapay zekâya: Sosyal bilimlerin gündemi Berlin'de tartışıldı

Türk-Alman Dostluk Eğitim ve Kültür Araştırmaları Derneği (TADEK) tarafından düzenlenen "Uluslararası Berlin Sosyal ve Beşeri Bilimler Sempozyumu" Almanya'nın başkenti Berlin'de tamamlandı. BİL-GE Akademi'nin ev sahipliğinde üç gün süren etkinlik, Türkiye ve Avrupa'dan çok sayıda bilim insanını bir araya getirdi.

Ramazan Aktaş
Ramazan Aktaş
Göçten yapay zekâya: Sosyal bilimlerin gündemi Berlin'de tartışıldı

Akademik ve kültürel bağları güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen organizasyon, bu yıl yüz yüze ve çevrim içi oturumların bir arada yapıldığı hibrit formatta gerçekleştirildi.

Sempozyuma 25'e yakın farklı üniversite ve araştırma kurumundan katılan 150'yi aşkın akademisyen, sosyal bilimlerin güncel meselelerine dair sunumlar yaptı. 

Göçten yapay zekâya kapsamlı oturumlar

Etkinlik boyunca göç ve uyum süreçleri, yapay zekânın eğitimdeki yansımaları, dil öğretimi politikaları, edebiyat ve tarihi sosyoloji gibi başlıklar detaylı bir şekilde ele alındı. Araştırmacılar, kendi uzmanlık alanlarındaki saha çalışmalarını ve güncel verileri uluslararası bir platformda tartışma imkânı buldu. 

Göçten yapay zekâya: Sosyal bilimlerin gündemi Berlin'de tartışıldı

"Ortak akıl ve bilim köprüsü kuruldu"

Sempozyumun kapanış oturumunda düzenleme kurulu adına değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Muhammet Koçak, uluslararası akademik iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Gerçekleştirilen oturumların çok verimli geçtiğini belirten Prof. Dr. Koçak, "Berlin’deki bu buluşma ile sosyal bilimlerin pek çok kritik alanında ortak bir akıl oluşturduk. Katkı sunan tüm bilim insanlarına teşekkür ederiz. Elde ettiğimiz akademik çıktılar, nitelikli yayınlar ve kitap bölümleriyle bilim dünyasına kalıcı bir eser olarak sunulacaktır." ifadelerini kullandı

ETİKETLER
Almanya
Sıradaki Haber
Eli kanlı İsrailli milletvekili ve Meclis adayları Gazze Şeridi'ne yardım taşıyan tırların önünü kesti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:46
Şehit ve gazi çocuklarına 609 milyon TL'lik eğitim desteği
18:19
DSÖ, Fransa'da, hayvanlarda görülen Shamonda virüsünün ilk insan vakası olan kişinin öldüğünü bildirdi
17:58
ABD ve İsrail'den seçimlerin gölgesinde İran'a saldırı hazırlığı iddiaları yoğunlaştı
17:48
Yapay zekadan etkilenen mesleklerde istihdam artışı erkeklerde, kadınlara göre daha yüksek
17:52
Kanada Başbakanı Carney: Türkiye'yle stratejik ortaklığımızı başlatıyoruz
17:48
Türkiye COP31 Zirvesi'ne hazırlanıyor: 26 bin emniyet personeli görev yapacak
Troya’da 160 yılı aşkın kazı tarihinin ilk müzik aleti bulundu
Troya’da 160 yılı aşkın kazı tarihinin ilk müzik aleti bulundu
FOTO FOKUS
Üniversite öğrencilerinden yapay zekalı savaşan İHA
Üniversite öğrencilerinden yapay zekalı savaşan İHA
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ