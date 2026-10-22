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Dünya
AA 22.10.2026 16:16

Gazze'de, soykırımcı İsrail'in un sevkiyatına izin vermemesi nedeniyle fırınların çoğu faaliyetlerini durdurdu

Gazze'deki Sosyal Kalkınma Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne temel gıda maddeleri ve un girişini engellemesi sebebiyle, kentteki fırınların çoğunun çalışmalarını durdurması sonucu Filistinlilerin hayatının tehdit altında olduğu uyarısı yaptı.

Gazze'de, soykırımcı İsrail'in un sevkiyatına izin vermemesi nedeniyle fırınların çoğu faaliyetlerini durdurdu
[Fotoğraf: Arşiv]

Bakanlık, gelinen son durumda Gazze Şeridi'ndeki insani felaketin yansımalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakanlık açıklamasında, "Un ve fırınlar için gereken malzemelerin girişinin engellenmeye devam edilmesi, sistematik aç bırakma siyasetinin ve savunmasız sivillere karşı gıdanın bir silah olarak kullanılmasının bir uzantısıdır." ifadelerine yer verdi.

Bu durumun varacağı muhtemel noktanın, "uluslararası ortaklar ve insani yardım programlarının sunmuş olduğu malzemelerle yetinmeye çalışan aileler, çocuklar ve kadınların içinde bulunduğu son gıdasal savunma hattının çöküşü" olduğu yorumu yapıldı.

Katil İsrail'in un sevkiyatlarına el koyması ve faaliyetleri için gereken malzemelerin girişini engellemesinin fırınların kapanmasına yol açtığına dikkat çekilen açıklamada, bunun uluslararası insancıl hukukun ve Dördüncü Cenevre Sözleşmesi'nin ihlali olduğu vurgusu yapıldı.

Sosyal Kalkınma Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM), uluslararası toplum ve insan hakları örgütlerine, hiçbir kayıt olmaksızın un sevkiyatının yapılabilmesi için sınır kapılarının açılması yönünde baskı yapmaları çağrısında bulundu.

Kurumlardan, yardımları Gazze Şeridi'nde hak eden kesimlere ulaştırmaya yoğunlaşmalarını talep eden bakanlık, kentteki insanlara yönelik sorumluluklarını yerine getirmeleri ve insanların hayatlarını tehdit eden açlık tehlikesi konusunda uyardı.

Bakanlık, 19 Ekim'de "Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programının (WFP), finansman yetersizliği nedeniyle 500 bin Gazzeliye yönelik yardımları sonlandıracağını açıklamasının" akabinde krizin muhtemel çağrışımları konusunda uyarıda bulunmuştu.

WFP aynı gün bir başka açıklamasında, Ekim 2026 ile Mart 2027 arasında Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki hassas operasyonlarını sürdürebilmesi için 450 milyon dolar finansmana ihtiyaç duyduğunu vurgulamıştı.

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