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Dünya
AA 22.10.2026 16:58

Eli kanlı İsrailli milletvekili ve Meclis adayları Gazze Şeridi'ne yardım taşıyan tırların önünü kesti

Soykırımcı İsrail'de bir muhalefet milletvekili ile Meclis adayları, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ve aşırı sağcı gruplarla birlikte Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı yakınlarında Gazze Şeridi'ne giden insani yardım tırlarının geçişini engelledi.

Eli kanlı İsrailli milletvekili ve Meclis adayları Gazze Şeridi'ne yardım taşıyan tırların önünü kesti
[Fotoğraf: Arşiv]

Haaretz gazetesinin haberine göre, muhalefetteki İsrail Evimiz Partisi Milletvekili Yulia Malinovsky, aşırı sağcı Amcha Yisrael Partisi üyeleri ve ABD ile Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırım listesindeki "Tsav 9" grubu aktivistleriyle beraber Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı yakınında Gazze'ye insani yardım taşıyan tırların yolunu kesti.

Amcha Yisrael, parti üyelerinin "Tsav 9" mensupları ve Gazze sınırındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile eyleme katıldığını duyurdu.

Haberde, tırların yolunu kapatma eylemine yaklaşık 20 kişinin katıldığı belirtilerek, Milletvekili Malinovsky'nin geçişi bizzat engellemek için doğrudan tırların önünde durduğuna dikkat çekildi.

Yardımların Gazze'ye geçişini engelleyenler arasında 27 Ekim'de düzenlenecek genel seçimlerde Amcha Yisrael'den milletvekili adayı olan Ronen Budnero ile Sigal Kraunik de yer aldı.

ABD ve Avrupa Birliği'nin yaptırım listesinde bulunan "Tsav 9", daha önce de Gazze'ye insani yardım sevkiyatlarına yönelik baskın ve yol kesme eylemleri organize etmişti.

Haaretz'in Mayıs 2024'te yayımladığı haberde, aşırı sağcı İsraillilerin Gazze'ye giden yardım konvoylarının önünü kesmek üzere bir şebeke kurdukları, şoförleri tehdit edip araçlardaki malzemeleri yağmalayarak tahrip ettikleri ve yardım tırlarının güzergah bilgilerini İsrail ordusu ile polis teşkilatındaki irtibatlarından önceden temin ettiklerine dair itirafların belgelendiği aktarılmıştı.

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