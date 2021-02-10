Haber Giriş: 10 Şubat 2021 Çarşamba 14:16Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bingöl'de çığ düştü, yol kapandı
[Fotoğraf: İHA]
Bingöl’ün Karlıova ve Yedisu ilçesi arasına çığ düştü, yol kısa süreli trafiğe kapandı. Ekiplerin çalışmalarının ardından, yol yeniden ulaşıma açıldı.
Geçtiğimiz hafta yoğun kar yağışının yaşandığı Bingöl'de, hava sıcaklıkları artmaya başladı.
Meteoroloji'nin uyarısını yaptığı çığ, Karlıova ve Yedisu ilçesi arasında Kaynarpınar köyü mevkiinde düştü.
Yolda araç olmaması olası faciayı önledi
O anda araç geçmemesi nedeniyle olumsuz bir durum yaşanmayan yolda, uzun araç kuyruğu oluştu.
[Fotoğraf: İHA]
Durumun bildirilmesi üzerine karayolları ekipleri, bölgede çalışma yaptı.
Çığ nedeniyle kapanan yol, ekiplerin yoğun çalışmasıyla kısa sürede açıldı.
Meteoroloji çığ uyarısını yineledi
Öte yandan Meteoroloji de bölge geneli için çığ uyarısını yineledi.
Etiketler: Kar Yağışı
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