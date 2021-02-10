Haber Giriş: 10 Şubat 2021 Çarşamba 13:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bizans ve Orta Çağ dönemine ait 781 tarihi eser ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Ardahan'da bir otomobilde, Bizans ve Orta Çağ dönemine ait 781 adet tarihi eser ele geçirildi. Zanlı hakkında soruşturma başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, alınan istihbarat üzerine Ardahan-Kars kara yolu Çamlıçatak mevkiinde bir otomobili durdurdu.
Otomobildeki aramada, Bizans ve Orta Çağ dönemine ait 32 obje, 23 yüzük ve 726 sikke ele geçirildi.
Araçtaki zanlı hakkında soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Tarihi Eser Kaçakçılık
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