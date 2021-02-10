Sakarya Nehri'nin uzantısı olarak Ankara'nın doğusundan başlayıp, şehir merkezine kadar uzanan Ankara Çayı dün birkaç saat kırmızı renge döndü.

Cep telefonlarıyla görüntü çeken vatandaşlar, görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Bunun üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri sudan numune alarak inceleme başlattı.

İncelemeyle ilgili durum tespit çalışmaları devam ediyor.