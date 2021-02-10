Manisa'nın Ahmetli ilçesinde aralarında Lidya kralları Alyattes ve Gyges'e ait kral mezarlarının da bulunduğu 2 bin 700 yıllık tümülüsler, defineciler tarafından her geçen gün tahrip ediliyor.

Gediz Ovası üzerinde yükselen ve 'Anadolu'nun piramitleri' olarak gösterilen tümülüslerin, Kendirlik Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ikisi, son olarak 26 Ocak’ta, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce iş makineleri ile talan edildi.

[Fotoğraf: DHA]

Tümülüsler yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Kaçak kazı yapan şüpheliler, 2 tümülüse zarar verirken, iş makineleri ile kazılan tümülüsler, yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

Yaşanan son olayın ardından, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın çalışmasıyla 2013 yılında Sardes Antik Kenti ile UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Bintepeler Tümülüsleri’nin korunması için çalışma başlatıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Bölgede kaçak kazılara karşı jandarma ekipleri de devriyelerini sıklaştırdı.

[Fotoğraf: DHA]

"115 tümülüsten sadece 90'ı kaldı"

İş makineleri ile yapılan kaçak kazıya ilk defa şahit olduğunu belirten Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan, tümülüslerin Antik Çağ'da soyulduğunu, boş olan tümülüslere zarar vermemeleri hususunda definecilere çağrı yaptı.

"115 tümülüsten sadece 90'a yakını kaldı. Ne olur şu doğal güzelliği bozmayın. Antik çağda soyulan bu tümülüslerin içerisinde hiçbir şey bırakılmadı. Böyle yaparsak, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan tümülüsler yok olacak, böylelikle turizm bölgemizi de kaybedeceğiz. Genelde üzerinde ağaç olmayan tepelerin kazma ve kürekle kazıldığını gördüm ama iş makinesi ile kazılana ilk defa şahit oldum."