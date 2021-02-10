Haber Giriş: 10 Şubat 2021 Çarşamba 11:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te 7 ton etil alkol ele geçirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 7 ton etil alkol ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak alkol taşıyan bir kamyonun kente geleceği bilgisine ulaştı.
Söz konusu kamyonu Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu batı gişelerinde durduran ve arama yapan ekipler, 7 ton etil alkol ele geçirdi.
Gözaltına alınan 1 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Kaçakçılık
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