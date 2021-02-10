Almanya'da terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticisi olmakla suçlanan Gökmen Ç. hakkındaki davada savcılık mütalaasını verdi.

140 sayfalık iddianamede, zanlının PKK kadrosunda bulunduğu açıklandı.

Diğer PKK yöneticilerine talimatlar verdiği, toplantıların hazırlıklarını yaptığı ve bağış toplama faaliyetlerini koordine ettiği belirlendi.

"Yabancı terör örgütüne üyelik" suçu

Savcılık mütalaasında sanık için "yabancı terör örgütüne üyelik" suçundan 3 yıl 8 ay hapis cezası talebinde bulundu.

Gökmen Ç. 3 Ocak 2020 tarihinde tutuklanmış, Ekim ayında da yargılanmasını başlanmıştı.

Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesinde görülen davada karar duruşması 18 Şubat'ta yapılacak.

1993'ten beri terör örgütü listesinde

PKK, 1993 yılından bu yana Almanya'nın terör örgütleri listesinde yer alıyor.