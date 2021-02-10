Kamboçya Başbakanı Hun Sen’in büyük oğlu Hun Manet, tüm Kamboçyalıları aşı olmaya çağırdı.

Manet, "Bu aşıya güveniyorum, bu yüzden aşı oldum" dedi.

Ülkede, toplu aşılama programında Başbakan Hun Sen’in iki damadı ve büyük oğlu ilk aşılanan kişiler oldu.

Çin’den bağışlanan Sinopharm aşısı 18-59 yaş aralığındaki kişiler için onaylandığından, 68 yaşındaki Hun Sen’e aşı yapılmadı.

Çin, Sinopharm aşısından 1 milyon doz bağışladığını açıklamış, ilk 600 bin dozluk aşı sevkiyatı 7 Şubat'ta Kamboçya'ya ulaşmıştı.

