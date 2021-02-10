Ülkeler arasında uzun zamandır uzay yarışı sürüyor. Bu yarışta, dünyanın uydusu olan "Ay" önemli bir yere sahip.

Soğuk Savaş yıllarında ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki rekabet, 1969’da Apollo-11’in Ay yüzeyine inmeyi başarmasıyla zirveye çıktı.

Neil Armstrong, "insanlık için büyük olan" adımlarını ay üzerinde attı. Amerikalılar, 1972’ye kadar Ay’a 10 astronot daha gönderdi.

NASA, insanlı sefer düzenlemeyi hedefliyor

Amerikan Uzay ve Havacılık İdaresi NASA, Artemis adı verilen keşif görevi kapsamında 2024'e kadar yeniden Ay'a insanlı seferler düzenlemeyi amaçlıyor.

Ay yörüngesinde uzay istasyonu kurarak, bu istasyonu basamak olarak kullanıp, Mars'a insanlı seferler düzenlenmesi hedefleniyor.

Ay'a yolculuk başka ülkelerin de hedefi

Rusya, insanlı Ay misyonu projesi olan ülkelerin başında geliyor. Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos, insanlı projeyle 10 ila 15 yıl içinde Ay yüzeyine ayak basmayı planlıyor.

NASA ile beraber çalışıyorlar

Rusya uzayda Avrupa ve NASA ile beraber de çalışıyor. Ay ve Mars üzerine ortak projeler yürütülüyor.

Uzaya en çok bütçe ayıran 2'nci ülke "Çin"

ABD ve Rusya dışında, insanlı uzay yolculuğu yapabilme kapasitesine sahip tek ülke konumunda olan Çin, ABD'den sonra uzay çalışmalarına en çok bütçe ayıran ülkeyse Çin.

[Grafik: TRT Haber/ Bedra Nur Aygün]

Çin "uzayın süper gücü" olmak istiyor

Çin, son olarak "Chang'e-5" keşif aracını Ay'a gönderdi. Ay yüzeyine başarılı bir şekilde iniş yapan keşif aracı, 23 gün süren görevinde topladığı örnekleri dünyaya getirdi.

Hindistan da bu yarışın içinde

Ay yüzeyine iniş yapan ülkeler arasına girmek isteyen Hindistan, 2019'da misyon kapsamında c-2 uzay aracını fırlattı. Ancak misyon başarısız oldu.

Ay yüzeyine iniş sırasında Chandrayaan-2 ile sinyal irtibatı koptu.

Ülke, "Gaganyaan" insanlı misyonu kapsamında 2022 yılında uzaya astronot göndermeyi hedefliyor.

Turizme uzay rekabeti

Uzay rekabeti turizm alanında da yaşanıyor. SpaceX, Blue Origin ve Virgin Galactic gibi şirketler, uzay turu sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Elon Musk’ın CEO’su olduğu SpaceX, ilk turistik uzay gezisini 2023’te Ay yörüngesine yapmayı planlıyor.