Haber Giriş: 10 Şubat 2021 Çarşamba 09:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Özbekistan, 10 günlük vizesiz seyahat hakkını 5 ülkeye daha verdi
[Fotoğraf: AA]
1 Mart'tan itibaren Bahreyn, Katar, Kuveyt, Umman ve Çin vatandaşları Özbekistan'a 10 günlüğüne vizesiz giriş yapabilecek.
Söz konusu ülkelerin vatandaşlarının bu haktan yararlanmak için üçüncü bir ülkeye veya kendi ülkelerine dönüş için aldıkları uçak biletini ibraz etmeleri gerekiyor.
Çin vatandaşlarına şimdiye kadar 7 gün olarak uygulanan ülkede vizesiz bulunma hakkı, bu kararnameyle 10 güne çıkarılmış oldu.
Özbekistan hükümeti, daha önce turizmi geliştirmeye yönelik aldığı kararlar kapsamında, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 86 ülke vatandaşlarına 1-3 ay arasında değişen sürelerde ülkede vizesiz bulunma hakkı tanımıştı.
Etiketler: Özbekistan
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