Söz konusu ülkelerin vatandaşlarının bu haktan yararlanmak için üçüncü bir ülkeye veya kendi ülkelerine dönüş için aldıkları uçak biletini ibraz etmeleri gerekiyor.

Çin vatandaşlarına şimdiye kadar 7 gün olarak uygulanan ülkede vizesiz bulunma hakkı, bu kararnameyle 10 güne çıkarılmış oldu.

Özbekistan hükümeti, daha önce turizmi geliştirmeye yönelik aldığı kararlar kapsamında, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 86 ülke vatandaşlarına 1-3 ay arasında değişen sürelerde ülkede vizesiz bulunma hakkı tanımıştı.​​​​​​​