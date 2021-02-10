Haber Giriş: 10 Şubat 2021 Çarşamba 06:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Peru Devlet Başkanı Sagasti koronavirüs aşısı oldu
[Fotoğraf: AFP]
Peru Devlet Başkanı Francisco Sagasti'ye, Çinli ilaç şirketi Sinopharm'ın geliştirdiği COVID-19 aşısı yapıldı.
Sosyal medya hesabından aşı yapılırken fotoğrafını paylaşan Sagasti, "Bugün aşıların sağlıklı, güvenli ve hayat kurtarıcı olduğunu desteklemek için Perululara omuz verdim. Aşılar en iyi kalkandır. Umut ve güvenle aşı oldum. Sağlığımız için savaşanlara minnettarım" ifadelerini kullandı.
Ülkede toplam 1 milyon 191 bin 221 kişide COVID-19 vakası tespit edilirken, virüs nedeniyle 42 bin 667 kişi yaşamını yitirdi.
Sinopharm'ın koronavirüse karşı geliştirdiği 300 bin doz aşının ilk sevkiyatı, Peru'nun başkenti Lima'daki Jorge Chavez Uluslararası Havalimanı'na dün ulaşmıştı.
Etiketler: Koronavirüs Aşısı
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