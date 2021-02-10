Bir yandan kısıtlamalar, diğer yandan aşı programlarıyla dünyada koronavirüs salgınıyla mücadele sürüyor.

ABD'de ölenlerin sayısı 468 bini aştı

ABD, dünyayı saran koronavirüs salgınında hem can kaybı hem de vaka sayısında ilk sırada.

Bu ülkede koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 468 bini geçti. Vaka sayısı 27 milyon 187 binin üzerine çıktı.

Brezilya, Meksika ve Hindistan'da salgın ağırlaşıyor

Brezilya, salgında en fazla can kaybının meydana geldiği ikinci ülke. Bu ülkede de 233 bin 500’den fazla kişi hayatını kaybetti.

Salgının bilançosunun giderek ağırlaştığı Meksika’da da ölenlerin sayısı 166 bin 700’ün üzerinde.

Vaka sayısının 10 milyon 900 bine yaklaştığı Hindistan’da da can kaybı 155 bini aştı.

Mutasyonlu virüs uyarılarına yenileri ekleniyor

Tüm dünya, son dönemde koronavirüsün mutasyona uğramış türlerine karşı alarmda.

Mutasyonlu virüsün, daha hızlı bulaştığını ortaya koyan çalışmalara yenileri ekleniyor.

Uzmanlar, İngiltere kaynaklı mutasyonlu virüsün ABD’de yayılımının her 10 günde katlanarak arttığına dikkat çekiyor.

Batı Kudüs'te kısıtlama karşıtı gösteri

Kısıtlamalar ve uygulamaya konan aşı programlarıyla tüm dünya salgınla mücadele çabasında. Ancak bazı ülkelerde ise kısıtlamalara tepki de sürüyor.

İsrail polisi, Ultra-Ortodoks Yahudilerin Batı Kudüs’te kısıtlamalara karşı düzenlediği protesto gösterisine müdahale etti. 1 kişi gözaltına alındı.

Avrupa'daki en yaşlı insan koronavirüsü atlattı

Koronavirüsle mücadelede bir iyi haber ise Avrupa'dan geldi.

117 yaşına girmeye hazırlanan Fransız kadına geçen ay ortasında koronavirüs bulaştığı tespit edildi. Kaldığı huzurevinde izolasyona alınan Fransız kadın belirti göstermedi. Avrupa’daki en yaşlı insan, koronavirüsü yendi.