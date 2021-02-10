İngiltere'deki Cardiff Üniversitesinin araştırmasına göre, Sahra Altı Afrika'nın kuzey bölgelerinde 2005 ile 2017 yılları arasında hava kirliliği yüzde 5'e yakın azaldı.

Söz konusu yıllarda kıtadaki nitrojen dioksit (NO2) değerini takip eden bilim adamları, anız yangınlarının, tarım alanı kazanmak için ormanlık alanları yakmanın ve gündelik hayatta odun kömürü kullanımının azalmasının hava kalitesini iyileştirdiğini açıkladı.

Kıtada binlerce kişi hayatını kaybediyor

Afrika kıtasında fosil yakıtların kullanımı 2000'lerin başından bu yana 2 kat artmasına rağmen, bölge ülkeleri farklı bir eğilim gösteriyor.

Kıtada her yıl binlerce kişi halen hava kirliliğine bağlı hastalıklardan hayatını kaybediyor.

