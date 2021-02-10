Haber Giriş: 10 Şubat 2021 Çarşamba 10:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sahra Altı Afrika'nın kuzeyinde hava kirliliği azaldı
Sahra Altı Afrika'nın kuzeyinde fosil yakıt tüketiminin artmasına rağmen anız yangınlarının, ormanlık alanları yakmanın ve gündelik hayatta odun kömürü kullanımının azalması nedeniyle hava kirliliği geriledi.
İngiltere'deki Cardiff Üniversitesinin araştırmasına göre, Sahra Altı Afrika'nın kuzey bölgelerinde 2005 ile 2017 yılları arasında hava kirliliği yüzde 5'e yakın azaldı.
Söz konusu yıllarda kıtadaki nitrojen dioksit (NO2) değerini takip eden bilim adamları, anız yangınlarının, tarım alanı kazanmak için ormanlık alanları yakmanın ve gündelik hayatta odun kömürü kullanımının azalmasının hava kalitesini iyileştirdiğini açıkladı.
Kıtada binlerce kişi hayatını kaybediyor
Afrika kıtasında fosil yakıtların kullanımı 2000'lerin başından bu yana 2 kat artmasına rağmen, bölge ülkeleri farklı bir eğilim gösteriyor.
Kıtada her yıl binlerce kişi halen hava kirliliğine bağlı hastalıklardan hayatını kaybediyor.
Etiketler: Afrika Hava Kirliliği İngiltere
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