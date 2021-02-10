Haber Giriş: 10 Şubat 2021 Çarşamba 11:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
FETÖ'ye ankesörlü telefon operasyonu: 15 şüpheli yakalandı
Konya merkezli 4 ilde, FETÖ üyelerince ankesörlü telefonlardan arandıkları iddiasıyla, haklarında yakalama kararı çıkarılan, aralarında muvazzafların da bulunduğu 19 şüpheliden 15'i gözaltına alındı. 4 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.
Örgüt üyeleri tarafından, ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
4 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor
Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, Konya merkezli 4 ilde belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda zanlılardan 15'ini yakaladı.
Zanlılardan 2'sinin muvazzaf, 2'sinin ihraç edilen eski askeri personel, 1'inin avukat olduğu, 14'ünün de askeri öğrencilikten atıldığı öğrenildi.
Adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.
Etiketler: FETÖ Terörle Mücadele
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