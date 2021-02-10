Haber Giriş: 10 Şubat 2021 Çarşamba 11:12Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Döküm fabrikasında patlama: 6 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Balıkesir'in Gönen ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bir döküm fabrikasında patlama meydana geldi, 6 kişi yaralandı.
Patlama sabah saatlerinde bir döküm fabrikasında meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gönen Grup Amirliği itfaiye ekipleri müdahale etti.
Patlamada yaralanan Hakan A., Üzeyir Y., Aytekin D., Turgay D., Erkan Ö, ve Tuncay K. Gönen ve Bandırma'daki hastanelere sevk edildi.
Gönen Kaymakamı Arslan Yurt olay yerine gidip yetkililerden bilgi aldı. Patlama sonrası çıkan yangın kontrol altına alındı.
Etiketler: Yangın
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