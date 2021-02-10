Fıstığıyla meşhur Gaziantep’te fıstık satışı gerçekleştiren işletmeler, kurak geçen yıl nedeniyle önümüzdeki süreçte fıstık rekoltesinin düşeceği ve fıstığın zamlanacağı yönündeki endişeleri bitirecek müjdeli haberi verdi.

Gastronomi kenti Gaziantep'te fıstıkçılar 2 yıl boyunca hiç fıstık olmasa bile ellerinde Türkiye’ye yetecek kadar fıstık stokunun bulunduğunu söyledi.

Nizip fıstık halinde faaliyet gösteren Atilla Demir pandemi döneminde satışlar düşse de içinde olduğumuz yıldan umutlu olduğunu söyledi:

“Geçen sene fıstıkta bereket senesiydi. İnşallah bu sene de yüzde 30 rekolte bekliyoruz. Pandemi dolayısıyla satışta eksiklik var gene de iyi durumdayız. Köylülerden aldığımız bilgilere göre bu sene yok yılı olmasına rağmen yine de iyi bir rekolte bekleniyor.”

