Açık 9.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Daily Mail 23.10.2026 00:19

İngiltere'den olası krizlere karşı hazırlık çağrısı: Üç günlük stok ve nakit para uyarısı

İngiltere'de başlatılan yeni bir kamuoyu kampanyası, hanelerin olası bir ulusal kriz durumuna karşı hazırlıklı olmasını isterken; vatandaşlara üç günlük su ve gıda stoğu yapmaları, elektronik ödeme sistemlerinin çökme ihtimaline karşı nakit bulundurmaları tavsiye edildi.

İngiltere'den olası krizlere karşı hazırlık çağrısı: Üç günlük stok ve nakit para uyarısı

İngiltere yönetimi tarafından hayata geçirilen yeni hazırlık rehberi, siber saldırılar, seller, orman yangınları ve olası sabotaj risklerine karşı vatandaşların tedbirli olmasını hedefliyor.

Kampanya kapsamında, elektrik kesintilerine karşı şarj cihazları, pilli veya el kranklı radyolar ile basılı kontrol listelerinin hazırda tutulması isteniyor.

Savunma Bakanı Wes Streeting, herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini vurgulayarak konunun önemine dikkat çekti.

Düşük profilli kampanya süreci

Labour Partisi yönetiminin uzun süredir sinyalini verdiği kampanya, herhangi bir büyük lansman yapılmadan düşük profilli bir şekilde internet üzerinden sessizce devreye alındı.

Yetkililer, rehberin duyurusunun farklı hükümet açıklamalarıyla eş zamanlı yapılmasına dikkat çekerken, küresel çapta internet sitelerinin çoğunda kullanılan PHP dilindeki kritik bir güvenlik açığıyla ilgili çalışmaların da sürdüğü belirtildi.

ETİKETLER
İngiltere
Sıradaki Haber
Endonezya'daki yangınlar 333 bin kişide solunum yolu enfeksiyonuna yol açtı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:40
Fon soruşturması kapsamında 11 şüpheli tutuklandı
00:34
ABD Başkanı Trump'tan İran açıklaması: Belki biraz daha ileri gidebiliriz
00:09
Endonezya'daki yangınlar 333 bin kişide solunum yolu enfeksiyonuna yol açtı
00:06
Van Gogh'un "Yıldızlı Gece" tablosundaki yüzyıllık sır çözüldü
00:05
Beşiktaş Crystal Palace ile berabere kaldı
23:46
Rusya Devlet Başkanı Putin: Ukrayna ile anlaşmaya hazırız
Troya’da 160 yılı aşkın kazı tarihinin ilk müzik aleti bulundu
Troya’da 160 yılı aşkın kazı tarihinin ilk müzik aleti bulundu
FOTO FOKUS
Üniversite öğrencilerinden yapay zekalı savaşan İHA
Üniversite öğrencilerinden yapay zekalı savaşan İHA
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ