İngiltere'den olası krizlere karşı hazırlık çağrısı: Üç günlük stok ve nakit para uyarısı

İngiltere yönetimi tarafından hayata geçirilen yeni hazırlık rehberi, siber saldırılar, seller, orman yangınları ve olası sabotaj risklerine karşı vatandaşların tedbirli olmasını hedefliyor.

Kampanya kapsamında, elektrik kesintilerine karşı şarj cihazları, pilli veya el kranklı radyolar ile basılı kontrol listelerinin hazırda tutulması isteniyor.

Savunma Bakanı Wes Streeting, herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini vurgulayarak konunun önemine dikkat çekti.

Düşük profilli kampanya süreci

Labour Partisi yönetiminin uzun süredir sinyalini verdiği kampanya, herhangi bir büyük lansman yapılmadan düşük profilli bir şekilde internet üzerinden sessizce devreye alındı.

Yetkililer, rehberin duyurusunun farklı hükümet açıklamalarıyla eş zamanlı yapılmasına dikkat çekerken, küresel çapta internet sitelerinin çoğunda kullanılan PHP dilindeki kritik bir güvenlik açığıyla ilgili çalışmaların da sürdüğü belirtildi.