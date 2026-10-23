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Dünya
AA 23.10.2026 00:07

Endonezya'daki yangınlar 333 bin kişide solunum yolu enfeksiyonuna yol açtı

Endonezya'da aylardır süren orman yangınları nedeniyle 333 binden fazla akut solunum yolu enfeksiyonu vakası kayıtlara geçti.

Endonezya'daki yangınlar 333 bin kişide solunum yolu enfeksiyonuna yol açtı

Antara ajansının haberine göre, Endonezya Sağlık Bakanlığı, ülkenin farklı kesimlerinde aylarca süren orman yangınlarına bağlı olarak son 24 saatte 4 bin 522 yeni akut solunum yolu enfeksiyonu vakasının daha tespit edildiğini açıkladı.

Bakanlığın Çevre Sağlığı Direktörü Then Suyanti, Güney Sumatra, Batı Kalimantan ve Güney Kalimantan eyaletleri başta olmak üzere orman yangınlarının etkilediği çeşitli bölgelerdeki hava kalitesinin tehlikeli düzeyde seyrettiğini belirtti.

Orman yangınlarına bağlı olarak ülke genelinde kaydedilen akut solunum yolu enfeksiyonu vakalarının 333 bin 470'e ulaştığını ifade eden Suyanti, çocuklar, yaşlılar, hamileler ve astım ve KOAH hastaları gibi hassas gruplara özel önem verildiğini​​​​​​​ kaydetti.

Suyanti, hükümetin akut solunum yolu enfeksiyonları, zatürre, astım ile göz ve cilt tahrişleri gibi yangın kaynaklı hastalıkların seyrini yakından takip ettiğini ve etkilenen bölgelerde ilaç, tıbbi malzeme ve ekipman tedarikinin eksiksiz sağlandığını vurguladı.

Endonezya'da son yılların en büyük yangınları

Hükümet verilerine göre, Endonezya'da ağustos-eylül dönemindeki yangınlarla 54 bin 394 personel mücadele etti.

Güneydoğu Asya'daki çok sayıda ülke, Endonezya'da çıkan son yılların en büyük yangınları nedeniyle haftalardır yoğun duman altında kalıyor.

Kontrol edilemeyen yangınların sebepleri arasında uzun yıllardır uygulanan tarım arazisi açmak için bitki örtüsünü yakma yöntemi bulunurken, yağışları azaltan El Nino hava olayı koşulları daha da ağırlaştırıyor.

Endonezya Orman Bakanlığının verilerine göre, ocak-temmuz döneminde 202 bin hektardan fazla alan yangınlarda zarar gördü.

Endonezya merkezli ekonomi düşünce kuruluşu Ekonomi ve Hukuk Çalışmaları Merkezinin yaptığı araştırmada, bu yılki yangınların ülkeye ekonomik maliyetinin 1,7 milyar doları bulabileceği belirtilmişti.

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