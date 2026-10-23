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Dünya
AA 23.10.2026 00:33

ABD Başkanı Trump'tan İran açıklaması: Belki biraz daha ileri gidebiliriz

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a birçok açıdan ciddi zarar verdiklerini savunarak, "Belki biraz daha ileri gidebiliriz." dedi.

ABD Başkanı Trump'tan İran açıklaması: Belki biraz daha ileri gidebiliriz

ABD Başkanı Trump, Iowa eyaletinde katılacağı seçim mitingine giderken Beyaz Saray çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri öncesinde seçmenlerin İran'la savaş ve akaryakıt fiyatları konusunda memnun olup olmadığı sorusunu yanıtlayan ABD Başkanı, bazı kişilerin memnun, bazılarının ise mutsuz olduğunu söyledi.

Trump, "Bazı kişiler bir yandan buna bayılıyorlar, öte yandan bazıları da bayılmıyorlar. Her şeyin bir bedeli var. Ancak ülkesini seven birçok insan bunu gerçekten sevdi." değerlendirmesini yaptı.

İran'a birçok açıdan ciddi zarar verdiklerini savunan Trump, "Onları fena halde alt ettik ve belki biraz daha ileri gidebiliriz." dedi.

Trump'tan Rusya-Ukrayna değerlendirmesi

Diğer yandan Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gidişatına ilişkin bir soruya net bir yanıt vermedi.

Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, son Rus saldırılarının "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in barış istemediğinin kanıtı olduğunu" söylediği açıklamasına ilişkin soruya "Bakalım bu süreç nasıl sonuçlanacak. Bu tür olaylar sık sık yaşanıyor." yanıtını verdi.

Starlink konusunda Elon Musk açıklaması

Trump'a ayrıca, Elon Musk'ı, sahibi olduğu Starlink uydu şirketinin Ukrayna ordusuna sağladığı internet hizmetindeki sınırlamaları kaldırması için arayıp aramadığı da soruldu.

Musk'la çok iyi bir ilişkisi olduğunu söyleyen Trump, "Bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Onu benim ya da başka birinin araması bir şeyi değiştirmez, önemli olan onun (Musk'ın) bu hizmeti geri sağlaması." diye konuştu.

JD Vance için daha zaman var

Öte yandan Trump, bir soru üzerine, 2028'de yapılacak ABD başkanlık seçimleri için Başkan Yardımcısı JD Vance'e destek olup olmayacağı konusunu "henüz yeterince düşünmediğini" söyledi.

Trump, "Açıkçası bu konuda henüz düşünmedim. Bunu düşünmek için çok fazla vaktimiz var, daha çok zaman var." değerlendirmesini yaptı.

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