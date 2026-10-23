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Türkiye
AA 23.10.2026 01:27

Çanakkale'de seyir halindeki saman yüklü tır yandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde seyir halindeyken alev alan saman yüklü tır kullanılamaz hale geldi.

Çanakkale'de seyir halindeki saman yüklü tır yandı

Ezine-Ayvacık yolunda, Balıkesir istikametine giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen saman yüklü tırın tekerlek kısmında yangın çıktı. Büyüyen yangın bir süre sonra tırın kasasındaki samanlara sıçradı.

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine tır, yola devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekibi, olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de alevlere müdahale etti.

Ezine Belediyesi itfaiye ekiplerinin kontrol altına aldığı yangında tır kullanılamaz hale geldi.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması devam ediyor.

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