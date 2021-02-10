Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan ilçesi Gömeç ve Barsama Mahallesi'ndeki adreslerden çapa motoru ve demir kesme makinesi gibi malzemelerin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Kiraladıkları araçlarla hırsızlık yaptıkları belirlenen şüphelilerin kayınbirader M.Ö. ve eniştesi Ü.B. olduğu tespit edildi.

6 hırsızlık olayı aydınlatıldı

Gömeç Mahallesi'ndeki adresten hırsızlık yapmaya çalışırken suçüstü yakalanan zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Şüphelilerin yakalanmasıyla Gömeç, Barsama ve Gesi Mahallesi'ndeki faili meçhul 6 hırsızlık olayı aydınlatıldı.