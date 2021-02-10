İlçede dün etkili olan sağanağın ardından Kalınkoz ve Yeşilyayla mahallelerini birbirine bağlayan toprak yolun Ericek mevkiinde bir bölümünde şarampole doğru heyelan oluştu.

Belediye ekipleri şeritlerle bölgede tedbir aldı.

Yol, 2 gün sürecek çalışmanın ardından tekrar açılacak.