Haber Giriş: 10 Şubat 2021 Çarşamba 11:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de toprak yol çöktü
[Fotoğraf: AA]
Denizli'nin Çameli ilçesinde iki mahalleyi birbirine bağlayan toprak yolda çökme meydana geldi. Sağanağın ardından oluşan çökme sebebiyle yol ulaşıma kapatıldı.
İlçede dün etkili olan sağanağın ardından Kalınkoz ve Yeşilyayla mahallelerini birbirine bağlayan toprak yolun Ericek mevkiinde bir bölümünde şarampole doğru heyelan oluştu.
Belediye ekipleri şeritlerle bölgede tedbir aldı.
Yol, 2 gün sürecek çalışmanın ardından tekrar açılacak.
Son Haberler
- 12:04
- 11:59
- 11:49
- 12:01
- 12:07
Sıradaki Haber
Döküm fabrikasında patlama: 6 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz