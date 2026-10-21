Galatasaray Fransa'dan 3 puanla dönüyor

Sarı-kırmızılı ekip, Yunus Akgün'ün 2. dakikadaki golüyle mücedeleye hızlı başladı. Sonrasında ev sahibi ekip, 7. dakikada Soriba Diaoune ile beraberliği yakaladı. 1-1'in ardından üstün oyununu devam ettiren Lille, 39. dakikada yine Diaoune ile gol bularak öne geçti.

Geriye düştükten sonra toparlanan Galatasaray ise 44. dakkikada Aleksey Batrakov'un kafa golüyle beraberliği yakaladı ve soyunma odasına 2-2'lik skorla gidildi.

İkinci yarıya etkili başlayan Galatasaray, 52. dakikada Nabil Bentaleb'in kendi kalesine attığı golle yeniden öne geçti. Üstün oyununu devam ettiren sarı-kırmızılı ekip, Victor Osimhen'in 61. dakikada kaydettiği golle durumu 4-2'ye getirdi.

Müsabakanın devamında başka gol olmadı ve Galatasaray mücadeleden 4-2 galip ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi'nin ilk iki maçında Sporting ve Barcelona'ya yenilen Galatasaray, böylece bu organizasyondaki ilk puanlarını Lille karşısında aldı.

Lille'i yenen ilk Türk takmı oldu

Galatasaray, bu sonuçla Fransa ekibi Lille'i yenen ilk Türk takımı olmayı başardı.

Bu mücadeleye kadar Avrupa'da Fenerbahçe ve Trabzonspor ile toplamda 6 kez karşılaşan Lille, söz konusu maçlarda 2 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Söz konusu maçlarda 7 kez ağları sarsan Fransa temsilcisi, kalesinde 5 gol gördü.

Galatasaray, aldığı 4-2'lik galibiyetle Lille'i mağlup eden ilk Türk takımı oldu.

Galatasaray, Fransa'da 25 yıl sonra kazandı

Sarı-kırmızılı ekip, 25 yıl sonra bir Avrupa kupası maçında ilk kez bir Fransa ekibine karşı deplasmanda kazandı.

Bu mücadeleye kadar Fransız takımlarına karşı son deplasman galibiyetini 26 Eylül 2001'de Nantes'ı 1-0 yenerek alan Galatasaray, Fransa'daki son 6 deplasman maçında 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşamıştı.

Galatasaray, bu galibiyetle 6 maçın ardından ilk kez Fransa'daki bir maçtan galip ayrıldı.

Son 33 Şampiyonlar Ligi maçında 8 galibiyet

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 33 müsabakada 8 galibiyet alabildi.

Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nin grup/lig aşaması ve ileri turlarında geride kalan karşılaşmalarda 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 19 yenilgi yaşadı.

5 maç sonra Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda kazandı

Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'nde 5 maçının ardından deplasmanda kazandı.

Geçen sezon lig aşamasının 6. haftasında Fransa ekibi Monaco'ya 1-0 yenildiği maçla başlayan süreçte sarı-kırmızılı takım, İngiltere ekibi Manchester City'ye 2-0, İtalya temsilcisi Juventus'a uzatmalarda 3-2, İngiltere devi Liverpool'a 4-0 ve Portekiz ekibi Sporting'e 3-1 mağlup olmuştu.

Galatasaray, Lille karşılaşmasına kadar Şampiyonlar Ligi'ndeki son deplasman galibiyetini geçen sezonun 4. haftasındaki 3-0'lık Ajax karşılaşmasında yaşamıştı.

Galatasaray'ın penaltısı VAR'dan döndü

Galatasaray'ın maçta kazandığı penaltı VAR incelemesinin ardından 28. dakikada iptal edildi.

Mücadelenin 27. dakikasında Yunus Akgün'ün ara pasında savunma arkasına sarkan Osimhen ceza alanına girdiği anda Berke Özer yatarak meşin yuvarlağın kontrolünü sağlamak istedi. Bu pozisyonda Osimhen'in yere düşmesinin ardından hakem Rade Obrenovic, önce penaltı kararını verdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyen Obrenovic, pozisyonun faul olmadığına karar vererek penaltıyı iptal etti.

Batrakov, üst üste 2 Şampiyonlar Lig maçında gol attı

Galatasaray'ın Rus futbolcusu Aleksey Batrakov, çıktığı son iki Şampiyonlar Ligi maçında da ağları sarsmayı başardı.

Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasındaki Barcelona maçında ağları sarsan Batrakov, Lille'e karşı da gol atmayı başardı.

Osimhen, bu sezon organizasyondaki ilk golünü kaydetti

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maçına çıkan Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, organizasyonda bu sezon ilk golüne imza attı.

Ayrıca Osimhen, eski takımı Lille'e attığı golden sonra sevinmedi.