Açık 11.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 21.10.2026 20:58

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Radev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-Bulgaristan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Radev ile görüştü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Bulgaristan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, iki ülke ilişkilerini geliştirmek için adımlar atmayı sürdüreceklerini, ticaret başta olmak üzere işbirliklerini artıracak somut hamleler yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Erdoğan, Türkiye olarak Karadeniz'de seyrüsefer emniyetini tesis etmek için Rusya ve Ukrayna ile temaslar gerçekleştirdiklerini, Bulgaristan'ın Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde gerçekleşen SİHA saldırısından üzüntü duyduklarını belirterek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Radev'i, 11-12 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne de davet etti.

ETİKETLER
Bulgaristan Recep Tayyip Erdoğan Son Dakika
Sıradaki Haber
"Hakemler dosyası" soruşturması: Ferdi Karadoruk'a 8 yıla kadar hapis istemi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:28
JP Morgan Türkiye'deki bankacılık faaliyetlerini büyütüyor
21:15
İran basını: Meclis Başkanı, Hamaney ile bir araya gelerek ülke ve bölgedeki gelişmeleri görüştü
21:07
Paris'te yarın planlanan öğrenci eylemi yasaklandı
21:05
Endonezya'da yangınlar nedeniyle 300 binden fazla akut solunum yolu enfeksiyonu vakası tespit edildi
20:58
Bakan Bayraktar: Türkiye ile Japonya'nın iş birliğini daha ileri taşıyacağız
20:32
Şarkıcı IAMDDB, İsrail'i yapay zeka videosunda kimliğini çalmakla suçladı
Soykırımcı İsrail, Batı Şeria'da zeytin hasadı yapacak çiftçilerin bölgeye girişini engelliyor
Soykırımcı İsrail, Batı Şeria'da zeytin hasadı yapacak çiftçilerin bölgeye girişini engelliyor
FOTO FOKUS
İstanbul'da "bozuk et" denetimi: 15 ton ele geçirildi
İstanbul'da "bozuk et" denetimi: 15 ton ele geçirildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ