Haber Giriş: 10 Şubat 2021 Çarşamba 12:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 28 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da artan koronavirüs vakaları üzerine 28 evde karantina uygulaması başlatıldı. Kuralları ihlal edenlere cezai işlem uygulanacak.
Adıyaman'da kent merkezinde bazı kişilerin yeni tip koronavirüs (COVID-19) test sonuçları pozitif çıktı.
Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni bir karar aldı.
Farklı mahallelerdeki 28 evde karantina uygulanmasına karar verildi.
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