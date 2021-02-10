Manisa'nın Soma ilçesinde görülen sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

[Fotoğraf: AA]

Zafer Mahallesi Alper Sokak'taki evler ile araçlar su altında kaldı. Yağmurun şiddetini azaltmasının ardından sokak sakinleri, ev ve araçlarda temizlik yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Hayvanlar telef oldu

Su baskını nedeniyle bir kümesteki küçükbaş hayvanlar da telef oldu.

[Fotoğraf: AA]

Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri de bölgede çalışma yaptı.

[Fotoğraf: AA]