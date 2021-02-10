Haber Giriş: 10 Şubat 2021 Çarşamba 13:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Soma'da bazı ev ve araçlar su altında kaldı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Soma ilçesinde gece başlayan şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu. Bazı ev ve araçlar su altında kalırken, maddi zarar oluştu.
Manisa'nın Soma ilçesinde görülen sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
[Fotoğraf: AA]
Zafer Mahallesi Alper Sokak'taki evler ile araçlar su altında kaldı. Yağmurun şiddetini azaltmasının ardından sokak sakinleri, ev ve araçlarda temizlik yaptı.
[Fotoğraf: AA]
Hayvanlar telef oldu
Su baskını nedeniyle bir kümesteki küçükbaş hayvanlar da telef oldu.
[Fotoğraf: AA]
Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri de bölgede çalışma yaptı.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Yağış
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