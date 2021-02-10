Bayburt'ta balıkçılar buz tutan Çoruh Nehri'nin üzerinde tehlikeli ama bir o kadar da zevkli bir yöntemle balık avlıyorlar. Balıkların olduğu bölüme ilerleyemeyen vatandaşlar farklı bir yöntem buldu.

Önce 15 cm civarındaki buz kütlesini kazmalarla kıran köylüler, daha sonra kendi yöntemleriyle balıkları avladı.