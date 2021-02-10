Haber Giriş: 10 Şubat 2021 Çarşamba 13:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Buzdan sal yapıp üzerinde seyahat ettiler
Bayburt'a 45 kilometre uzaklıktaki Baksı köyünde geçimini balıkçılık yaparak sağlayan vatandaşların buz üstündeki ilginç anları kameralara yansıdı.
Bayburt'ta balıkçılar buz tutan Çoruh Nehri'nin üzerinde tehlikeli ama bir o kadar da zevkli bir yöntemle balık avlıyorlar. Balıkların olduğu bölüme ilerleyemeyen vatandaşlar farklı bir yöntem buldu.
Önce 15 cm civarındaki buz kütlesini kazmalarla kıran köylüler, daha sonra kendi yöntemleriyle balıkları avladı.
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