Haber Giriş: 10 Şubat 2021 Çarşamba 14:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuzey Ege'de feribot seferlerine fırtına engeli
Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan yarınki feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ.'den yapılan açıklamaya göre, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında yarınki tüm seferler, bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Diğer hatlardaki seferler ise planlandığı gibi devam edecek.
Etiketler: Fırtına Hava Durumu
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