Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ.'den yapılan açıklamaya göre, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında yarınki tüm seferler, bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Diğer hatlardaki seferler ise planlandığı gibi devam edecek.