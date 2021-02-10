Adana Yeşiloba Hipodromu'nda 6 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirilen 10'uncu koşuda son düzlükte birbirlerine takılan atlar düştü.

Kazada jokey Harun Çanakçı ile onun hemen arkasından gelen Vedat Abiş ve virajı en geride dönen Hışman Çizik kumda yuvarlandı.

Yerde uzun süre hareketsiz kaldı

Hışman Çizik ve Vedat Abiş kazanın ardından ayağa kalkarken, Harun Çanakçı ise yerde hareketsiz kaldı. Çizik ve Abiş, Çanakçı’nın yardımına koştu. Çizik, dili boğazına kaçan jokey arkadaşına müdahale etti.

Çizik, büyük bir soğukkanlılıkla sağlık görevlileri gelene kadar arkadaşının boğazına kaçan dilini çıkardı. Gelen ambulansla bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan Çanakçı, 3 günlük tedavinin ardından taburcu edildi.

Jokey olay anını anlattı

Hışman Çizik, arkadaşını kurtardığı anı şöyle anlattı:

"Kaza sonrası Harun’u yerde görünce fırladım yanına, titriyordu. Ağzına kum dolmuştu ve dili boğazına kaçmıştı. Dilini zor da olsa çıkardım. O an nefes almaya başladı. Allah onu sevdiklerine bağışladı."