Geçen yıl 198 merkezde sıcaklık rekoru kırıldı
Türkiye'de, 2020 yılında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle 198 merkezde sıcaklık rekoru kırıldı.
Türkiye'nin birçok yerinde geçen yıl hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde kayıtlara geçti. Geçen yıl Türkiye'nin 198 merkezinde sıcaklık uzun yıllar ortalamalarının üzerinde gerçekleşerek ekstrem değerlere ulaştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, geçen yıl şubat, mayıs, haziran, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında ekstrem sıcaklık rekorları yaşandı.
Eylül ayı çok sıcak geçti
Ekstrem sıcaklık rekorları en çok eylül ayında kırıldı. Söz konusu ayda 93 merkezde ekstrem sıcaklık kayıtlara geçti.
Eylül ayını 63 ekstrem sıcaklık rekoruyla mayıs, mayısı da 33 ekstrem sıcaklıkla ekim takip etti.
En sıcak yerler
Geçen yıl en yüksek ekstrem sıcaklık rekoru Yumurtalık, Dalaman, Manavgat ve Boyabat'ta kırıldı.
2020 yılında en yüksek ekstrem sıcaklık değerleri şu şekilde:
1. Yumurtalık - 45,4
2. Dalaman - 43,2
3. Manavgat - 42,1
4. Boyabat - 43,1
5. Osmaniye - 45,3
6. Milas - 42,3
7. Kozan - 47,1
8. İslahiye - 44,1
9. Akhisar - 42,6
10. Muğla - 39,2
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