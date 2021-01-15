Akşener, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Koca'nın tüm liderler gibi kendisini de dün akşam arayarak aşı olmaya davet ettiğini söyledi.

Parti liderlerinin aşı konusunda topluma ön ayak olması gerektiği inancını taşıdığını belirten Akşener, koronavirüs aşısı olduğunu duyurdu.

Akşener, "Bu vesileyle iktidarı, aşı süreci için yaptığımız önerileri uygulamaya çağırıyorum." dedi.