Haber Giriş: 15 Ocak 2021 Cuma 12:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Akşener COVID-19 aşısı oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın davetine icabet ederek koronavirüs aşısı oldu.
Akşener, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Koca'nın tüm liderler gibi kendisini de dün akşam arayarak aşı olmaya davet ettiğini söyledi.
Parti liderlerinin aşı konusunda topluma ön ayak olması gerektiği inancını taşıdığını belirten Akşener, koronavirüs aşısı olduğunu duyurdu.
Akşener, "Bu vesileyle iktidarı, aşı süreci için yaptığımız önerileri uygulamaya çağırıyorum." dedi.
Sayın @drfahrettinkoca tüm liderler gibi beni de, dün akşam arayarak aşı olmaya davet etti.⁰⁰— Meral Akşener (@meral_aksener) January 15, 2021
Parti liderlerinin aşı konusunda toplumumuza ön ayak olması gerektiği inancıyla ben de aşı oldum.
Bu vesileyle iktidarı, aşı süreci için yaptığımız önerileri uygulamaya çağırıyorum.
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