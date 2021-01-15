Geçmişte PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü elebaşı ‘Cemal’ kod adlı Murat Karayılan’ın “DEAŞ ile işbirliği yapılması” yönünde örgüt mensuplarına vermiş olduğu talimat, Edirne’de yapılan operasyonla gün yüzüne çıktı.

Ergani DBP ilçe başkanının arasında bulunduğu 3 kişi Meriç Nehri üzerinden bot ile Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yaklandı.

Yapılan takiple kaçmalarına izin verilmedi

Kırsalda sürdürülen başarılı operasyonlarla büyük darbeler alan PKK/KCK terör örgütü, şehir merkezinde de Jandarma ve Emniyet birimlerince düzenlenen operasyonlarla hareket kabiliyetini tamamen yitirdi. Çözümsüzlük ve çaresizlik içerisinde kalan örgüt mensupları yurtdışına kaçmak için arayış içersine girdi.

Yurt dışına kaçmak isteyenler arasında eski Ergani DBP İlçe başkanının da bulunduğu hakkında terör örgütüne üye olma suçlarından işlem yapılan 3 kişi Meriç Nehri üzerinden bot ile Yunanistan’a kaçmaya çalışırken Edirne İl J.K.lığınca gerçekleştirilen takip ve operasyon neticesinde 12 Ocak 2021 tarihinde Uzunköprü sınır hattında yakalandı.

Yakalananlardan 2’si PKK/KCK terör örgütüne, diğerinin ise, DEAŞ terör örgütüne üye olma suçundan hakkında işlem yapılmış olduğu tespit edildi.