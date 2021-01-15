Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ilk defa burs ve kredi almak için başvuru yapan öğrencilerin yoğun talebi üzerine, taahhütname onayıyla ilgili ek süre verileceğini duyurdu.

Gençlerden gelen her öneriyi her talebi titizliklerle değerlendirdiklerini söyleyen Bakan Kasapoğlu, şu blgileri verdi:

"2020/2021 öğretim yılında ilk defa burs-kredi almak için başvuruda bulunan ve 7-11 Aralık 2020 tarihlerinde e-Devlet üzerinden taahhütname onaylayamayan öğrencilerimize e-devlet üzerinden yeniden taahhütname onaylamak için ek süre tanıdık."

Taahhütname onaylamak isteyen öğrenciler, 15-19 Ocak arası saat 23.59’a kadar onay verebilecek.