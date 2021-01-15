2005 yılı Polis Memurluğu Sınavı'nda FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesi sorulara erişerek örgüt mensuplarına dağıttıklarının tespiti üzerine Terör Suçları Soruşturma Bürosunca soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 5'i meslekten ihraç olmak üzere 7 polis ile 2 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.

9 FETÖ üyesinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.