Haber Giriş: 15 Ocak 2021 Cuma 10:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Polis Memurluğu Sınavı soruşturmasında 9 FETÖ'cüye gözaltı kararı
FETÖ'nün 2005'teki Polis Memurluğu Sınavı sorularına erişerek örgüt mensuplarına dağıtmasıyla ilgili soruşturma kapsamında 9 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
2005 yılı Polis Memurluğu Sınavı'nda FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesi sorulara erişerek örgüt mensuplarına dağıttıklarının tespiti üzerine Terör Suçları Soruşturma Bürosunca soruşturma başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 5'i meslekten ihraç olmak üzere 7 polis ile 2 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.
9 FETÖ üyesinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.
Etiketler: FETÖ
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