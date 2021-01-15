Bozburun açıklarında kiraladıkları tekne ile Yunanistan adalarına kaçış hazırlığında olan bir grup bulunduğu bilgisi alındı.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tekneye yapılan operasyonda aralarında, muvazzaf astsubay, ihraç polis, ebe ve öğretmenlerin de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden bazılarının mahkemesinin devam ettiği, bazılarının ise arandığı belirlendi.

Sahil Güvenlik ekiplerinin Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, Marmaris Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmeleri bekleniyor.