Haber Giriş: 15 Ocak 2021 Cuma 10:08Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 13 FETÖ şüphelisi yakalandı
[Fotoğraf: İHA]
Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında aralarında meslekten ihraç asker, polis ve öğretmenlerin de olduğu 13 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.
Bozburun açıklarında kiraladıkları tekne ile Yunanistan adalarına kaçış hazırlığında olan bir grup bulunduğu bilgisi alındı.
Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tekneye yapılan operasyonda aralarında, muvazzaf astsubay, ihraç polis, ebe ve öğretmenlerin de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden bazılarının mahkemesinin devam ettiği, bazılarının ise arandığı belirlendi.
Sahil Güvenlik ekiplerinin Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, Marmaris Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmeleri bekleniyor.
Etiketler: FETÖ Yunanistan
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