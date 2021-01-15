Güvenlik güçleri FETÖ üyelerini deşifre çalışmalarını sürdürüyor. Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock yazışmaları analiz ediliyor.

İstanbul Organize Şube Ekipleri de incelemelerini derinleştirdi. Bu kapsamda 37 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 8 ilde operasyon yapıldı, çok sayıda örgüt üyesi gözaltına alındı.

ByLock yazışmalarına TRT Haber ulaştı

Örgüt üyelerinin kripto haberleşme uygulaması ByLock yazışmalarına TRT Haber ulaştı.

Hücre evlerine yapılan baskınlar örgüt üyelerini şaşkına çevirdi.

FETÖ üyelerinin ByLock yazışmalarından:

"Şu ana kadar gözaltından tutuklamaya geçişler, daha çok yakalanan evrak, kurban, burs, himmet ve ders grubu listeleri ve teknik bilişim malzemeleri yakalatma ve şikayet etmelerden kaynaklı. İyi bir arama tarama yapılmamasından kaynaklı."

Örgütün ATM'leri

Operasyonlarda çarpıcı bir detay da ortaya çıktı. FETÖ'nün, hücre evlerini temizlemek ve örgütsel dokümanları ortadan kaldırmak için elemanlar görevlendirdiği anlaşıldı. Onlara örgüt içinde, arama-tarama mesulü, kısa adıyla "ATM" deniliyor.

ByLock yazışmalarında sözde örgüt yöneticilerin gizlilik konusundaki uyarıları dikkat çekti.

"Ateş sadece düştüğü yeri yakmıyor, hepimizi yakıyor"

Sözde yöneticinin gizlilik talimatı:

"Hali hazırda evler temizlendi mi? Temizlenmeli. Hangi düşünceler bizi ele veriyor? Bize bir şey olmaz düşüncesi. Yakında bu süreç bitecek demeyin! Benim sakladığım yerde cinler bile bulamaz demeyin! Arkadaşlar ateş sadece düştüğü yeri yakmıyor, hepimizi yakıyor. Lütfen ATM"

Yazışmalarda, örgüt mensuplarına olası polis baskınları için uyarılar yapıldı.

FETÖ üyelerinin ByLock yazışmalarından:

"İş telefonunuzu ve örgütsel işlerde kullandığınız telefonlar yan yana getirilmemeli. Farklı kullanılmalı. Herhangi bir tehlike durumunda hatları kırın. Bilgisayarlarda hard disk olmasın.

Yakalanan FETÖ üyelerinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber: Büşra Çelik