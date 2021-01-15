Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya uygulaması Telegram'dan bugünkü mesaisini paylaştı:

"Hayırlı sabahlar, kıymetli kardeşim. Haftanın bu son iş gününde Cenab-ı Allah’tan hepimiz için sağlık, huzur ve bereket niyaz ediyorum. Bugün çalışmalarımızı İstanbul’da sürdüreceğiz. Saat 2’de Dolmabahçe Sarayı’ndaki Milli Saraylar Resim Müzesi’nin restorasyon sonrası açılışını gerçekleştirecek, ardından saat 3’te Dolmabahçe ofisimizde DEİK yönetim kurulu ile bir araya geleceğiz."

Şimdiden herkese hayırlı hafta sonları dileyen Erdoğan, koronavirüs tedbirlerine uymanın önemine dikkat çekti:

"Hafta sonu tedbirlerine uyarak, TMM diye ifade ettiğimiz TEMİZLİK, MASKE ve MESAFE ilkelerine de riayet ederek virüs belasını defetme mücadelemizde yanımızda olan tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum.

Kalın sağlıcakla..."