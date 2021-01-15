Haber Giriş: 15 Ocak 2021 Cuma 01:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dışişleri'nden Mali'deki terör saldırısına kınama
[Fotoğraf: Arşiv]
Dışişleri Bakanlığı, Mali'de 4 askerin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadı.
Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'na (MINUSMA) yönelik saldırıyla ilgili açıklama yayımladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Mali'nin Timbuktu bölgesinde düzenlenen terör saldırısında, MINUSMA'da görevli Fildişi Sahili'nden dört askerin hayatını kaybettiği ve beş askerin yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir" denildi.
Fildişi halkına ve hükümetine taziyelerin iletildiği açıklamada, "Bu terör eylemini kınıyoruz. Dost ve kardeş Fildişi halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Çatışmalı Bölgeler
Son Haberler
- 02:02
- 01:46
- 01:31
- 01:20
- 00:55
Sıradaki Haber
2 askeri hakim meslekten ihraç edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz