Haber Giriş: 13 Ocak 2021 Çarşamba 23:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mali'de terör saldırısı: 3 BM askeri öldü
[Fotoğraf: AA]
Mali'nin Timbuktu bölgesinde düzenlenen terör saldırısında 3 Birleşmiş Milletler (BM) barış gücü askeri öldü, 6 asker de yaralandı.
Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonundan (MINUSMA) yapılan yazılı açıklamada, askerlerin, Timbuktu-Douentza mevkisinde saldırıya uğradığı bilgisi paylaşıldı.
Saldırıda 3 barış gücü askerinin yaşamını yitirdiği bildirilen açıklamada, 6 askerin de yaralandığı kaydedildi.
MINUSMA Başkanı Mahamat Saleh Annadif, barış gücü askerlerini hedef alan saldırıyı şiddetle kınadı.
Mali'de 2013'ten bu yana görev yapan MINUSMA, bugüne kadar 230 unsurunu kaybetti. MINUSMA, dünyada en çok kayıp veren barış gücü olarak biliniyor. Barış gücü askerleri "mavi kasklılar" olarak da adlandırılıyor.
Etiketler: Terör Saldırısı Birleşmiş Milletler
Sıradaki Haber
ABD, geçen ay 144 milyar dolarlık bütçe açığı verdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz