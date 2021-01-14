Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda aşı davetinde bulunduğunu açıkladı.

Bakan Koca paylaşımında şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı Aşı Olmayı Teşvik Programı kapsamında mecliste temsil edilen tüm siyasi parti genel başkanlarını, Anayasa Mahkemesi Başkanımızı ve Meclis Başkanımızı arayarak aşı olmaya davet ettim. Kendilerine gösterdikleri nezaket için teşekkür ediyorum."