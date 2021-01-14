Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 19:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Son 24 saatte 8 bin 962 yeni vaka
Türkiye'de son 24 saatte 958 yeni hasta tespit edildi, 170 kişi vefat etti.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Güncel verilere göre, son 24 saatte 169 bin 847 COVID-19 testi yapıldı, 8 bin 962 kişinin testi pozitif çıktı, 170 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 2 bin 512 oldu, 9 bin 11 kişinin COVID-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 236 bin 938'e yükseldi.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Son Dakika
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