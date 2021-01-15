Haber Giriş: 15 Ocak 2021 Cuma 10:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kırmızı bültenle aranan terörist sınır hattında yakalandı
[Fotoğraf: Getty]
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı hudut birlikleri, kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı teröristi yurda girmeye çalışırken Suriye sınırında yakaladı.
Kilis'teki Alsancak Hudut Karakol sorumluluk sahasında Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan bir kişi tespit edildi.
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı hudut birlikleri tarafından yakalanan Özbekistan uyruklu A.R.S.'nin DEAŞ üyesi olduğu, kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.
Teröristin, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: DEAŞ Kırmızı Bülten Terörle Mücadele
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