Kilis'teki Alsancak Hudut Karakol sorumluluk sahasında Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan bir kişi tespit edildi.



Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı hudut birlikleri tarafından yakalanan Özbekistan uyruklu A.R.S.'nin DEAŞ üyesi olduğu, kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.



Teröristin, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemleri devam ediyor.

