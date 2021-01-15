Haber Giriş: 15 Ocak 2021 Cuma 11:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan bütçe uygulama sonuçlarını açıklayacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 yılının aralık ayı ile ocak-aralık dönemi merkezi yönetim bütçe uygulama sonuçlarını bugün saat açıklayacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Dolmabahçe Ofisi'nde Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu üyelerini kabul edecek.
Erdoğan, saat 15.00'teki kabul sırasında, 2020 yılının aralık ayına ve ocak-aralık dönemine ilişkin merkezi yönetim bütçe uygulama sonuçlarını da kamuoyuyla paylaşacak.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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