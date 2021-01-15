Kılıçdaroğlu, özel bir radyo kanalının programına katıldı.

Koronavirüs aşısı olup olmayacağına dair soruya cevap veren Kılıçdaroğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın telefonla arayarak davette bulunduğunu, kendisinin de kabul ettiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, Sağlık Bakanı Koca'nın "Gerekirse ben de size refakat ederim" dediğini aktardı.

"Hekimler aşı olmamızı istiyorlar, ben de aşı olacağım" diyen Kılıçdaroğlu, henüz zamana karar vermediklerini ama bugün yarın aşıyı olacağını sözlerine ekledi.