Haber Giriş: 15 Ocak 2021 Cuma 11:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kılıçdaroğlu, Sağlık Bakanı Koca'nın aşı davetini kabul etti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın davetini kabul ettiğini ve koronavirüs aşısı olacağını açıkladı.
Kılıçdaroğlu, özel bir radyo kanalının programına katıldı.
Koronavirüs aşısı olup olmayacağına dair soruya cevap veren Kılıçdaroğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın telefonla arayarak davette bulunduğunu, kendisinin de kabul ettiğini söyledi.
Kılıçdaroğlu, Sağlık Bakanı Koca'nın "Gerekirse ben de size refakat ederim" dediğini aktardı.
"Hekimler aşı olmamızı istiyorlar, ben de aşı olacağım" diyen Kılıçdaroğlu, henüz zamana karar vermediklerini ama bugün yarın aşıyı olacağını sözlerine ekledi.
Etiketler: CHP Kemal Kılıçdaroğlu
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