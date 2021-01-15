Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 24 Nisan’da Ankara Hacı Bayram Camisi’nde, “Ramazan: Sabır ve İrade Eğitimi” konulu hutbe vermişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Barosu’nun Erbaş ile ilgili yaptığı açıklama nedeniyle, “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama suçundan” resen soruşturma başlatmıştı.

Savcılığın isteği üzerine, Ankara Barosu’nun 11 yönetim kurulu üyesinden yazılı savunma istendi ve dosya Adalet Bakanlığına sevk edildi.

Baro hakkında soruşturma izni veren bakanlığın, 11 baro yöneticisini ifadeye çağıracağı öğrenildi.