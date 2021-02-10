7 Şubat'ta düzenlenen Narko-Terör Tırpan-2 Operasyonu'nda, 1 milyon 203 bin kök kenevir ve 2 ton 920 kilogram esrar ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, bu maddelerin sahibi olan şüphelilere yönelik 26 ayrı adreste yapılan aramada 16 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheliler, 9 Şubat'ta adli makamlara sevk edildi. 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi, 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.