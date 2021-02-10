Haber Giriş: 10 Şubat 2021 Çarşamba 15:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Diyarbakır'da narko-terör operasyonu: 16 gözaltı
Diyarbakır'da düzenlenen narko-terör operasyonunda 1 milyon 203 bin kök kenevir ele geçirilmişti. Bu maddelerin sahibi olduğu belirlenen 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 7'si tutuklandı.
7 Şubat'ta düzenlenen Narko-Terör Tırpan-2 Operasyonu'nda, 1 milyon 203 bin kök kenevir ve 2 ton 920 kilogram esrar ele geçirildi.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, bu maddelerin sahibi olan şüphelilere yönelik 26 ayrı adreste yapılan aramada 16 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Yakalanan şüpheliler, 9 Şubat'ta adli makamlara sevk edildi. 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi, 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
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